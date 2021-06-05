Ударивший подростка мужчина разыскивается в Краснодаре

Краснодар, 5 июня. Происшествие произошло 1 июня в Чистяковской роще в Краснодаре.

Два подростка катались в этом месте на самокатах и у них завязался конфликт с женщиной. Через два дня она снова заметила этих детей и уже обвиняла их в том, что они кидали палочки от мороженого в ее ребенка.

В результате спора она обратилась за помощью к мужу, который несколько раз ударил подростка. Сообщается, что сейчас по этому факту проводится проверка.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей писало о страшном тройном ДТП, которое произошло под Петербургом. В результате происшествия пострадали двое взрослых и один ребенок.