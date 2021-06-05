Дачникам назвали способные вырасти в российском климате экзотические овощи

Москва, 5 июня. Жители России как в теплых, так и в холодных регионах могут выращивать множество экзотических овощей.

К овощам, которые вполне комфортно чувствуют себя в российском климате, относятся пепино (дынная груша), момордика (горький огурец), люффа (природная мочалка), артишок, батат (сладкий картофель), спаржа, фенхель, бамия, рассказала научный сотрудник лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО Мария Слетова в беседе с АиФ.

Также можно вырастить арбуз, дыню, салатный амарант, восточно-азиатскую листовую горчицу и капусту, лук-порей. В теплице дадут урожай кивано (рогатая дыня), мелотрия (африканский огурец), бамия и водяной кресс. Как правило, сначала нужно вырастить рассаду в теплице, и лишь потом пересаживать в грунт, особенно в средней полосе России.

Недавно российским дачникам также рассказали, как добиться внушительных результатов в выращивании тыкв. Чтобы тыква выросла до гигантских размеров, нужно придерживаться нескольких правил.