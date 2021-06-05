Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу

Санкт-Петербург, 5 июня. Россияне смогут свободнее посещать другие страны примерно с сентября, заявил президент России Владимир Путин журналистам в рамках ПМЭФ.

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — заявил глава государства на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

При этом Путин отметил, что европейским регуляторам стоило бы признать, что «люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer».

Ранее на ПМЭФ Путин подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с любыми государствами в области эпидемиологической безопасности. Он напомнил, что «эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне», и это принципиальная позиция России.

По словам президента, итоги миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса «Спутник V» показали отсутствие летальных исходов. Эффективность вакцины составляет 97,6%, что делает препарат самым безопасным в мире, подчеркнул Путин.

Из побочных явлений «Спутник V» вызывает только немного повышенную температуру, которая появляется в десяти процентах случаев. После прививки COVID-19 переносится в легкой форме или бессимптомно.