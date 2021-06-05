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Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
06:34
Происшествия
Ударивший подростка мужчина разыскивается в Краснодаре
06:24
Общество
Дачникам назвали способные вырасти в российском климате экзотические овощи
06:22
Общество
Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу
06:17
Общество
Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус
06:00
Шоу-бизнес
Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения через Елену Воробей
05:59
Общество
Россия запретила экспорт гречки до 31 августа
05:58
Политика
Пушков посоветовал Киеву и Варшаве сушить весла после слов Путина об «СП-2»
05:40
Общество
Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха Москвы
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Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» намекнула на свою бисексуальность
05:13
Общество
Психолог посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах
05:13
Технологии
Компания Nvidia раскрыла причины роста цен на видеокарты
05:06
Общество
Сезон летних праздников откроется в музее-заповеднике «Павловск»
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
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Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу

Общество
Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Россияне смогут свободнее посещать другие страны примерно с сентября, заявил президент России Владимир Путин журналистам в рамках ПМЭФ.

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — заявил глава государства на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

При этом Путин отметил, что европейским регуляторам стоило бы признать, что «люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer».

Ранее на ПМЭФ Путин подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с любыми государствами в области эпидемиологической безопасности. Он напомнил, что «эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне», и это принципиальная позиция России.

По словам президента, итоги миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса «Спутник V» показали отсутствие летальных исходов. Эффективность вакцины составляет 97,6%, что делает препарат самым безопасным в мире, подчеркнул Путин.

Из побочных явлений «Спутник V» вызывает только немного повышенную температуру, которая появляется в десяти процентах случаев. После прививки COVID-19 переносится в легкой форме или бессимптомно.

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путин пмэф коронавирус Спутник V пмэф-2021
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