Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус

Санкт-Петербург, 5 июня. Некоторые российские регионы уже близки к победе над коронавирусной инфекцией, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Несмотря на это, не нужно забывать о мобильности граждан. Даже в эпидемиологически благополучных регионах нужно сформировать прослойку привитых от коронавируса людей, заявил он в рамках ПМЭФ-2021 по данным РИА Новости.

«Все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — отметил министр.

Форум прошел с соблюдением всем коронавирусных ограничений. Особенно это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью с «Инфореактором», которая подчеркнула, что пандемия не повлияла на комфорт и удобство гостей мероприятия.