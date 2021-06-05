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06:34
Происшествия
Ударивший подростка мужчина разыскивается в Краснодаре
06:24
Общество
Дачникам назвали способные вырасти в российском климате экзотические овощи
06:22
Общество
Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу
06:17
Общество
Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус
06:00
Шоу-бизнес
Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения через Елену Воробей
05:59
Общество
Россия запретила экспорт гречки до 31 августа
05:58
Политика
Пушков посоветовал Киеву и Варшаве сушить весла после слов Путина об «СП-2»
05:40
Общество
Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха Москвы
05:37
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» намекнула на свою бисексуальность
05:13
Общество
Психолог посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах
05:13
Технологии
Компания Nvidia раскрыла причины роста цен на видеокарты
05:06
Общество
Сезон летних праздников откроется в музее-заповеднике «Павловск»
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
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Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
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Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус

Общество
Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Санкт-Петербург, 5 июня. Некоторые российские регионы уже близки к победе над коронавирусной инфекцией, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Несмотря на это, не нужно забывать о мобильности граждан. Даже в эпидемиологически благополучных регионах нужно сформировать прослойку привитых от коронавируса людей, заявил он в рамках ПМЭФ-2021 по данным РИА Новости.

«Все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — отметил министр.

Форум прошел с соблюдением всем коронавирусных ограничений. Особенно это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью с «Инфореактором», которая подчеркнула, что пандемия не повлияла на комфорт и удобство гостей мероприятия.

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Все новости / Общество / Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус
регион пандемия коронавирус
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