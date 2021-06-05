Россия запретила экспорт гречки до 31 августа

Москва, 5 июня. Постановление о введении запрета на экспорт гречки подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ограничения не распространяются на продукты, которые вывозятся из России для гуманитарной помощи и в качестве припасов. Сообщается, что запрет также не касается товаров для отечественных военных баз, находящихся в других странах и организаций РФ, расположенных на Байконуре и Шпицбергене.

Ограничения также не работают на транзитные продукты и товары, которые переправляются через соседние государства из России в другую часть страны. Инициатива введения запрета экспорта была выдвинута Минсельхозом. Это нужная мера для сохранения необходимого объема гречки на российском рынке и для предотвращения резкого увеличения стоимости продукта.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России может возобновить закупку зерновых интервенций в следующем году. Такая мера должна стабилизировать цены на рынке. Правительство страны уже поддержало предложение.