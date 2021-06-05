Пушков посоветовал Киеву и Варшаве сушить весла после слов Путина об «СП-2»

Москва, 5 июня. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал проигравшим схватку вокруг «Северного потока — 2» Украине и Польше «сушить весла».

С рекомендациями к Киеву и Варшаве политик обратился после слов президента РФ Владимира Путина о завершении укладки первой нити трубопровода.

«В Киеве и Варшаве могут сушить весла. Хотя игра еще не окончена, но схватка вокруг сооружения потока, судя по всему, ими проиграна», — написал в Twitter парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ущерб от запуска газопровода «Северный поток — 2» в 3 миллиарда долларов. По словам главы государства, Киев потерпит убытки, поскольку Москва якобы намерена отключить Украину от поставок топлива.