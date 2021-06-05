Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха Москвы

Москва, 5 июня. Роспотребнадзор одобрил восемь мест для купания в зонах отдыха Москвы после анализа воды, инфраструктуры объекта и уровня соблюдения санитарных требований.

Ведомство разрешило россиянам купаться в таких местах, как Путяевский пруд, озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор — 2 и Серебряный Бор — 3 (СЗАО), Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро (ЗелАО). Путяевский пруд добавили к списку после долгого перерыва.

При этом приняты в эксплуатацию 36 зон отдыха без возможностей купаться из 45 заявленных. Специалисты территориальных округов Роспотребнадзора проводят ежегодную процедуру по приемке купательных зон в преддверии летнего сезона.

Недавно МЧС на фоне наступления лета напомнило, что стоит осторожно управляться с плавательным матрасом. Каждое лето фиксируется множество случаев, когда человека на матрасе уносило в открытое море, где ему требовалась помощь спасателей.