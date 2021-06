Звезда «Игры престолов» намекнула на свою бисексуальность

Вашингтон, 5 июня. Актриса Софи Тернер, получившая известность из-за роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», намекнула на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Девушка опубликовала в Instagram сторис, приуроченную к месяцу гей-прайда, с неоднозначной подписью Time isn't straight and neither am I. Фразу, часто применяющуюся в ЛГБТ-среде, можно перевести как «Время не натурально, и я тоже».

Фанаты посчитали, что таким образом девушка завуалированно сообщила о своих сексуальных предпочтениях. Впрочем, это не помешало Софи выйти замуж в 2019 году, и спустя год родить первенца — девочку Уиллу. Супругом актрисы стал американский музыкант, актер и участник группы DNCE Джо Джонас.

Несмотря на недавно родившуюся дочь, Тернер продолжает работать. Недавно стало известно, что она вошла в актерский состав нового криминального кинопроекта «Лестница» от HBO Max, повествующего напряженную историю американского писателя и его жены.