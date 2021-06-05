Психолог посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах

Москва, 5 июня. Экзамены являются большим стрессом для всей семьи, поэтому лучше заранее подготовиться к любому результату, заявила детский и подростковый психолог Елена Лосева.

Нужно заучить, как мантру, что экзамены, даже самые сложные — это еще один жизненный этап, но никак не конец света, поделилась специалист в эфире «Радио 1».

«Иногда родители так упирают на важность экзамена, что для ребенка это становится какой-то конечной, финальной точкой, и он даже не понимает, что за ней что-то есть», — отметила она.

Готовность к любому исходу нужно подкреплять заготовленными планами на случай всех вариантов развития событий. Такие заготовки помогут удержать правильный настрой и не дадут растеряться.

Недавно терапевт Тимур Асанов напомнил, что во время ЕГЭ важно правильно питаться. Следует исключить фастфуд, чипсы, газировки, которые могут вызвать тошноту и ухудшить концентрацию внимания.