Компания Nvidia раскрыла причины роста цен на видеокарты

, 5 июня. Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, почему растут цены на видеокарты.

Хуанг утверждает, что причинами дефицита видеокарт являются увеличенный спрос покупателей и отсутствие компонентов. Глава компании подчеркнул, что стоимость увеличивается к концу розничных поставок, потому что люди сами готовы больше отдавать денег за устройства.

Хуанг добавил, что возрастает объем создания новых видеокарт Ampere. Рынок должен получить большое количество этих устройств во второй половине 2021 года. Это приведет к падению цен.

Ранее сообщалось, что Nvidia рассказала о вкладе добытчиков криптовалют в рост компании. Продажи организации выросли на 84% в первый квартал в сравнении с 2020 годом.