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Ударивший подростка мужчина разыскивается в Краснодаре
06:24
Общество
Дачникам назвали способные вырасти в российском климате экзотические овощи
06:22
Общество
Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу
06:17
Общество
Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус
06:00
Шоу-бизнес
Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения через Елену Воробей
05:59
Общество
Россия запретила экспорт гречки до 31 августа
05:58
Политика
Пушков посоветовал Киеву и Варшаве сушить весла после слов Путина об «СП-2»
05:40
Общество
Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха Москвы
05:37
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» намекнула на свою бисексуальность
05:13
Общество
Психолог посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах
05:13
Технологии
Компания Nvidia раскрыла причины роста цен на видеокарты
05:06
Общество
Сезон летних праздников откроется в музее-заповеднике «Павловск»
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
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Компания Nvidia раскрыла причины роста цен на видеокарты

Технологии
Компания Nvidia раскрыла причины роста цен на видеокарты
wikipedia.org  /  NVIDIA Taiwan / CC BY 2.0

, 5 июня. Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, почему растут цены на видеокарты.

Хуанг утверждает, что причинами дефицита видеокарт являются увеличенный спрос покупателей и отсутствие компонентов. Глава компании подчеркнул, что стоимость увеличивается к концу розничных поставок, потому что люди сами готовы больше отдавать денег за устройства.

Хуанг добавил, что возрастает объем создания новых видеокарт Ampere. Рынок должен получить большое количество этих устройств во второй половине 2021 года. Это приведет к падению цен.

Ранее сообщалось, что Nvidia рассказала о вкладе добытчиков криптовалют в рост компании. Продажи организации выросли на 84% в первый квартал в сравнении с 2020 годом.

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nvidia видеокарты хуанг
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