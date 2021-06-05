Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев

Москва, 5 июня. Российские депутаты предлагают сделать некоторые исключения в правилах по выгулу собак для поводырей.

Как сообщает «Парламентская газета», с этой инициативой выступили пермские депутаты, которые планируют рассмотреть поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» на пленарных заседаниях Госдумы весенней сессии.

Сейчас в статье 13 оговаривается, что при выгуле собаки нельзя допускать, чтобы животное свободно, неконтролируемо пересекало проезжую часть, находилось в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских площадках.

Пермские депутаты настаивают, что в правилах должны быть прописаны исключения для инвалидов по зрению, которых сопровождают собаки-поводыри.

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Ранее зоопсихолог объяснил правила путешествия с животными в машине. Для небольших питомцев следует использовать жесткие переноски: лучше всего классические пластиковые конструкции. Их можно установить либо в багажнике, либо на заднем сидении, но обязательно хорошо закрепить.

Крупные собаки также должны быть зафиксированы. Помогут собачьи гамаки, которые продаются под любой размер животного. Эксперт не советует перевозить животных на руках или на коленях.