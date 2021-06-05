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Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
06:34
Происшествия
Ударивший подростка мужчина разыскивается в Краснодаре
06:24
Общество
Дачникам назвали способные вырасти в российском климате экзотические овощи
06:22
Общество
Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу
06:17
Общество
Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус
06:00
Шоу-бизнес
Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения через Елену Воробей
05:59
Общество
Россия запретила экспорт гречки до 31 августа
05:58
Политика
Пушков посоветовал Киеву и Варшаве сушить весла после слов Путина об «СП-2»
05:40
Общество
Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха Москвы
05:37
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» намекнула на свою бисексуальность
05:13
Общество
Психолог посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах
05:13
Технологии
Компания Nvidia раскрыла причины роста цен на видеокарты
05:06
Общество
Сезон летних праздников откроется в музее-заповеднике «Павловск»
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
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Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев

  /   Обновлено: 05 июня 2021 05:06
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
pixabay.com

Москва, 5 июня. Российские депутаты предлагают сделать некоторые исключения в правилах по выгулу собак для поводырей.

Как сообщает «Парламентская газета», с этой инициативой выступили пермские депутаты, которые планируют рассмотреть поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» на пленарных заседаниях Госдумы весенней сессии.

Сейчас в статье 13 оговаривается, что при выгуле собаки нельзя допускать, чтобы животное свободно, неконтролируемо пересекало проезжую часть, находилось в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских площадках.

Пермские депутаты настаивают, что в правилах должны быть прописаны исключения для инвалидов по зрению, которых сопровождают собаки-поводыри.

Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
pixabay.com  / 

Ранее зоопсихолог объяснил правила путешествия с животными в машине. Для небольших питомцев следует использовать жесткие переноски: лучше всего классические пластиковые конструкции. Их можно установить либо в багажнике, либо на заднем сидении, но обязательно хорошо закрепить.

Крупные собаки также должны быть зафиксированы. Помогут собачьи гамаки, которые продаются под любой размер животного. Эксперт не советует перевозить животных на руках или на коленях.

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собаки животные питомцы законодательство
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