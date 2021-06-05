«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным

Вашингтон, 5 июня. Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 заявил, что доллар страдает от того, что США используют его как политический инструмент. Американцы согласились с его мнением.

По словам российского лидера, Вашингтон не ценит свою валюту, как международные деньги. Это наносит ей ущерб. Об этом сообщает Regnum.

«А теперь Великолепный русский Карнак еще раскроет нам, что в США жилье, корпоративный долг и казначейство перегружены кредитами», — иронизирует пользователь GreggDaly, ссылаясь на актера Джонни Карсона, который играл Великолепного Карнака на американском телевидении.

Пользователь Tiffany подтвердила слова Путина и добавила, что такая ситуация сохраняется уже на протяжении десятилетий. Она считает странным, что российский президент обнаружил это только сейчас. Однако еще один комментатор поправил ее, считая, что глава Кремля всегда это знал, но не озвучивал.

«Это правда — американцы используют доллар для колонизации мировой экономики и контроля над мировым рынком, но так больше продолжаться не может, мы должны изменить текущий обмен валюты, установив африканский рэнд в качестве эталонных денег на всех рынках», — пишет пользователь под ником @motoepela.

Один из американцев также согласился с Путиным. По его словам, когда США печатают валюту, они накладывают налог на всю планету.

«Да, мы экономически терроризируем половину мира», — пишет пользователь под ником @ninjagun.

Ранее президент Путин заявил, что Россия не планирует отказываться от доллара как от резервной международной валюты.