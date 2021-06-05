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05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
Все новости

«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным

Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 июня. Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 заявил, что доллар страдает от того, что США используют его как политический инструмент. Американцы согласились с его мнением.

По словам российского лидера, Вашингтон не ценит свою валюту, как международные деньги. Это наносит ей ущерб. Об этом сообщает Regnum.

«А теперь Великолепный русский Карнак еще раскроет нам, что в США жилье, корпоративный долг и казначейство перегружены кредитами», — иронизирует пользователь GreggDaly, ссылаясь на актера Джонни Карсона, который играл Великолепного Карнака на американском телевидении.

Пользователь Tiffany подтвердила слова Путина и добавила, что такая ситуация сохраняется уже на протяжении десятилетий. Она считает странным, что российский президент обнаружил это только сейчас. Однако еще один комментатор поправил ее, считая, что глава Кремля всегда это знал, но не озвучивал.

«Это правда — американцы используют доллар для колонизации мировой экономики и контроля над мировым рынком, но так больше продолжаться не может, мы должны изменить текущий обмен валюты, установив африканский рэнд в качестве эталонных денег на всех рынках», — пишет пользователь под ником @motoepela.

Один из американцев также согласился с Путиным. По его словам, когда США печатают валюту, они накладывают налог на всю планету.

«Да, мы экономически терроризируем половину мира», — пишет пользователь под ником @ninjagun.

Ранее президент Путин заявил, что Россия не планирует отказываться от доллара как от резервной международной валюты.

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путин сша соцсети пмэф
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