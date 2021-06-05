«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе

Киев, 5 июня. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Варшава может стать новым местом для мирных переговоров по Донбассу. Однако украинцы не оценили такого предложения.

Они считают, что для урегулирования военного конфликта нужна площадка нейтральной стороны. В Польшу, кроме Украины, никто не поедет. Об этом сообщает Regnum.

«Если только Украина будет сама с собой переговоры вести. В чем смысл площадки переговоров тогда?» — спросил Fulf Di.

Сергей Р. не понимает, какое отношение к Донбассу имеют западные страны. Переговоры должны проводиться в Донецке.

«Кроме украинской стороны, кто-то захочет туда ехать?» — поинтересовалась Просто Мария.

Антон С. считает, что, в случае возникновения «котла», Украине придется куда-то бежать. Теперь это будет Польша. Однако тогда уже никто никуда не пойдет и не будет переговоров.

«Антарктида лучше, но там пингвины неправильно могут понять», — иронизирует Kota Racer.

Сергей П. добавил, что это лишь желание Киева. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его капризы будут удовлетворять, но это «бред».

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали украинского посла в Германии Андрея Мельника. Он заявил, что вступление Незалежной в НАТО поможет избежать войны и отпугнет Россию от вторжения.