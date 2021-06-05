Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей

Москва, 5 июня. Важные аккаунты должны быть защищены сложными паролями, советуют специалисты по кибербезопасности.

В таких паролях должны присутствовать и цифры и символы, а сами они должны быть длинными, чтобы мошенники не могли взломать соцсеть. Лучше всего придумывать пароль на основе какой-то фразы, рассказал эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Лучше сделать длинный пароль, который будет содержать цифры и символы, который вы запомните. Это можно сделать с помощью парольной фразы», — отметил эксперт.

По словам Ющука, для этого можно брать хорошо известные фразы, например «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». Но в этой фразе стоит заменить букву «о» на ноль, букву «а» — на символ «@», а в конце добавить восклицательный знак.