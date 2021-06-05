Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19

Таллин, 5 июня. Два человека умерли после вакцинации от коронавируса в Эстонии, сообщила глава бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла.

Вакцинация от коронавируса в Эстонии началась в декабре 2020 года. В стране одобрены четыре вакцины западного производства: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech. По последним данным, прививку сделали 36,9% населения страны.

Глава бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла в пятницу сообщила, что в стране впервые зарегистрировали сразу два летальных исхода после вакцинации от COVID-19. Препарат вызвал образование тромба, что привело к смерти 31-летнего мужчины-спасателя. Еще одной жертвой стала пожилая женщина, которая потеряла сознание после прививки и получила смертельную травму.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире. Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.