Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров

Москва, 5 июня. Точность системы ГЛОНАСС планируют увеличить с помощью аппаратов «Глонасс-К2», запуск первого спутника запланирован на конец 2021 года.

Точность определения местоположения при помощи глобальной навигационной системы (ГЛОНАСС) увеличат до десяти сантиметров. Проект планируют реализовать до 2030 года, говорится в материалах Роскосмоса на сайте госзакупок.

После 2030 года в состав группировки ГЛОНАСС могут войти спутники «ВКК-М» и малогабаритные аппараты «МНКА-М», среднеорбитальные «Глонасс-КМ» и геостационарные «ГСО-М»

Ранее сообщалось, что скорость ежегодного движения тектонических плит, на которых находится Россия, будет измеряться с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и сети наземных станций. Для мониторинга используются как спутники, так и геодезическая сеть наземных станций.