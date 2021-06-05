Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25

Советский штурмовик Су-25 позволил СССР участвовать в «соревнованиях» по поддержке с воздуха с ВВС США, пишет американская газета National Interest.

Себастьян Роблин, эксперт в области разрешения конфликтов Джорджтаунского университета, преподаватель Корпуса мира в Китае, в колонке для издания напомнил читателям, что американский одноместный штурмовик A-10 и советский Су-25 были предназначены для победы в предполагаемом столкновении между наземными силами НАТО и Варшавского договора, уничтожая танки и взрывая пехоту. Это означало, что машины должны лететь низко и медленно, чтобы правильно наблюдать за полем боя и готовится к атаке.

Су-25 (по кодификации NATO Frogfoot — «лягушачья лапа»), отмечает обозреватель, нельзя назвать передовыми технологиями, но он все еще находит широкое применение во всем мире, поскольку предлагает эффективное и полезное решение проблемы подрыва целей на земле. Его «товарищем» автор называет американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Но в то время как ВВС США хотят списать А-10 начиная с 2022 года, Су-25 подвергается обширной модернизации, чтобы идти в ногу со временем.

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Кроме того, в отличие от Thunderbolt, советский штурмовик был распространен по всему миру и участвовал в более чем дюжине войн, в том числе в воздушных кампаниях над Сирией, Ираком и Украиной.

Способность низко летать помогает Су-25 избегать смертоносных ЗРК большой дальности, которые были бы активны на поле боя в Европе. Однако это подвергло бы его воздействию всех видов зенитных орудий. Таким образом, пилот Су-25 получал защиту за счет усиленной брони: от десяти до двадцати пяти миллиметров брони, которая обвивала кабину пилота и даже покрывала подголовник пилота. У него также были бронированные топливные баки и резервные схемы управления, чтобы повысить вероятность выживания при попадании. И за свою обширную боевую карьеру Су-25 пережили несколько действительно тяжелых попаданий.

Несмотря на сходство с A-10, Су-25 меньше и легче, а его максимальная скорость на пятьдесят процентов выше, чем у Thunderbolt — около шестисот миль в час. Однако Frogfoot имеет меньшую дальность и время ожидания, может работать только на половине высоты и имеет меньшую максимальную нагрузку до восьми тысяч фунтов боеприпасов по сравнению с шестнадцатью тысячами у Thunderbolt.

Су-25 в бою

Советский штурмовик обладал большой противопехотной огневой мощью — и это именно то, что требовалось, когда он впервые участвовал в боевых действиях в Афганистане, начиная с 1981 года. Су-25 был «рабочей лошадкой-штурмовиком в этом конфликте».

С распадом Советского Союза Су-25 были переданы на вооружение всех государств-преемников СССР. Те, кто не использовал Су-25 в локальных войнах — например, по обе стороны нагорнокарабахского конфликта, — часто экспортировали их в страны, которые это делали: штурмовики участвовали в боях на службе Македонии (против албанских повстанцев), Эфиопии (против Эритреи), Судана и Грузии.

Российские Су-25 участвовали в чеченской кампании 1994–1995 годов, совершив 5300 боевых вылетов. Они снова сыграли важную роль во Второй чеченской войне 1999 года.

wikipedia.org / Fedor Leukhin

Современные Су-25

В дополнение к базовой модели Frogfoot поставлялся в экспортном варианте — Су-25К, а также различные двухместные учебно-тренировочные комплексы. Был реализован ряд проектов по модернизации Су-25, но в начале 2000-х годов ВВС России окончательно выбрали Су-25СМ для дальнейшей модернизации.

Су-25СМ имеет новую систему спутниковой навигации, которая обеспечивает более точное наведение на цель, а также целый ряд улучшенной авионики, такой как информационные дисплеи (HUDS), приемники предупреждений с радаров и тому подобное.