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05:06
Общество
Сезон летних праздников откроется в музее-заповеднике «Павловск»
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
Все новости

Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией

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Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
pixabay.com

Киев, 5 июня. Читатели украинского портала УНИАН с переходящей в сарказм иронией прокомментировали слова украинского чиновника об ответственности Франции и ФРГ за воссоединение Крыма с Россией.

О том, что Германия и Франция должны нести ответственность за присоединение Крыма к России заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он напомнил, что именно эти страны отказали Украине и Грузии в 2008 году в ПДЧ (план действий по членству в НАТО).

Пользователи украинского портала в ответ предположили, что, произнося подобные слова, Данилов был нетрезв. Многие доводили предложение секретаря СНБО до абсурда, угадывая, какие репарации должна заплатить та или иная держава. Некоторые комментаторы предложили внести данные президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на сайт «Миротворец».

«На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?» — цитирует Александру Толкачеву РИА Новости.

Пользователи также отмечали, что заявление секретаря СНБО ничего не решает. По мнению комментаторов, с «претензиями к НАТО, США, Германии и Франции» Украина может остаться на мели.

Ранее стало известно, что Украина введет санкции, если авиакомпания «Белавиа» будет совершать рейсы в Крым. Так сообщили представители украинского МИД.

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украина крым снбо
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