Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией

Киев, 5 июня. Читатели украинского портала УНИАН с переходящей в сарказм иронией прокомментировали слова украинского чиновника об ответственности Франции и ФРГ за воссоединение Крыма с Россией.

О том, что Германия и Франция должны нести ответственность за присоединение Крыма к России заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он напомнил, что именно эти страны отказали Украине и Грузии в 2008 году в ПДЧ (план действий по членству в НАТО).

Пользователи украинского портала в ответ предположили, что, произнося подобные слова, Данилов был нетрезв. Многие доводили предложение секретаря СНБО до абсурда, угадывая, какие репарации должна заплатить та или иная держава. Некоторые комментаторы предложили внести данные президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на сайт «Миротворец».

«На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?» — цитирует Александру Толкачеву РИА Новости.

Пользователи также отмечали, что заявление секретаря СНБО ничего не решает. По мнению комментаторов, с «претензиями к НАТО, США, Германии и Франции» Украина может остаться на мели.

Ранее стало известно, что Украина введет санкции, если авиакомпания «Белавиа» будет совершать рейсы в Крым. Так сообщили представители украинского МИД.