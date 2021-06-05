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05 июня 05:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:06
Общество
Сезон летних праздников откроется в музее-заповеднике «Павловск»
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
Все новости

Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву

Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 5 июня. Московские сотрудники ДПС задержали рэпера Элджея и его супругу, блогера Настю Ивлееву.

Инцидент произошел после церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Этой информацией поделилась Ивлеева на своей странице в Instagram.

Она написала под постом, что одна премия закончилась, но вторая продолжается. Блогер отметила, что сотрудники ДПС второй раз за два дня везут ее «писать в баночку».

«Супер, дорогие друзья! Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник эвэр», — добавила Ивлеева.

Проверку на алкотестере она согласилась пройти на месте происшествия. Экспертиза показала, Ивлеева абсолютно трезва.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея. Причиной этого является необходимый отдых парочки от совместного быта. Рэпер остался в доме, который находится загородом, а блогер сняла квартиру на Патриарших прудах с ежемесячной арендой в 210 тысяч рублей.

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полиция дпс элджей ивлеева
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