Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву

Москва, 5 июня. Московские сотрудники ДПС задержали рэпера Элджея и его супругу, блогера Настю Ивлееву.

Инцидент произошел после церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Этой информацией поделилась Ивлеева на своей странице в Instagram.

Она написала под постом, что одна премия закончилась, но вторая продолжается. Блогер отметила, что сотрудники ДПС второй раз за два дня везут ее «писать в баночку».

«Супер, дорогие друзья! Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник эвэр», — добавила Ивлеева.

Проверку на алкотестере она согласилась пройти на месте происшествия. Экспертиза показала, Ивлеева абсолютно трезва.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея. Причиной этого является необходимый отдых парочки от совместного быта. Рэпер остался в доме, который находится загородом, а блогер сняла квартиру на Патриарших прудах с ежемесячной арендой в 210 тысяч рублей.