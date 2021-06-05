Путин нашел сходство между США и СССР

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что США столкнулись с теми же проблемами, с которыми когда-то столкнулся СССР.

Руководство страны уверилось в своем могуществе настолько, что допустило ряд ошибок. Из-за этого возникает все больше проблем, с которыми США справиться уже не в состоянии, рассказал президент в беседе с ТАСС во время ПМЭФ-2021.

«Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — заметил он.

Излишняя уверенность в своем всесилии — типичная проблема империй. Им кажется, что все можно наладить и решить, «этих купим, этих напугаем, этим дадим бусы», но количество ошибок и, соответственно проблем, лишь увеличивается. Это главное сходство между двумя империями — существующей в настоящее время и ушедшей в прошлое.

Также Путин поднял тему вакцинации в России. Препарат «Спутник V» зарекомендовал себя как эффективное и безопасное средство, после применения которого не было зафиксировано ни одного летального исхода, отметил он.