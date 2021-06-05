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05 июня 05:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
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Путин нашел сходство между США и СССР

Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что США столкнулись с теми же проблемами, с которыми когда-то столкнулся СССР.

Руководство страны уверилось в своем могуществе настолько, что допустило ряд ошибок. Из-за этого возникает все больше проблем, с которыми США справиться уже не в состоянии, рассказал президент в беседе с ТАСС во время ПМЭФ-2021.

«Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — заметил он.

Излишняя уверенность в своем всесилии — типичная проблема империй. Им кажется, что все можно наладить и решить, «этих купим, этих напугаем, этим дадим бусы», но количество ошибок и, соответственно проблем, лишь увеличивается. Это главное сходство между двумя империями — существующей в настоящее время и ушедшей в прошлое.

Также Путин поднял тему вакцинации в России. Препарат «Спутник V» зарекомендовал себя как эффективное и безопасное средство, после применения которого не было зафиксировано ни одного летального исхода, отметил он.

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Все новости / Политика / Путин нашел сходство между США и СССР
Владимир Путин ссср сша
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