Россияне останутся без горящих путевок до октября

Москва, 5 июня. Горящие туры исчезнут из России до октября 2021 года, а снижения цен на российские курорты ждать не стоит.

Отсутствие скидок на пакетные туры крупнейшие туроператоры России объяснили закрытием зарубежных направлений и одновременным резким всплеском популярности российских курортов. Эти два фактора спровоцировали рост цен на билеты в России. При этом резкого понижения стоимости билетов на отечественные места отдыха ждать не приходится, сообщают «Известия».

Недавно в Госдуме рассказали о мерах поддержки внутреннего туризма, которые стали как никогда актуальны в пандемию. Самое главное условие для развития этой отрасли — информирование населения о возможностях увлекательных поездок внутри страны.