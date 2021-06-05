В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»

Буэнос-Айрес, 5 июня. В Буэнос-Айресе завершилось исследование российской вакцины «Спутник V», которое подтвердило ее эффективность. В работе особое внимание уделялось первой дозе прививки.

Лабораторные анализы показали, что вакцина снижает смертность на 84%. Всего в исследовании поучаствовали 186 тыс. аргентинцев в возрасте от 60 до 79 лет. Они получили первую дозу прививки. Об этом сообщает ИноСМИ.

Работу проводило Министерство здравоохранения Буэнос-Айреса. Укол сделали 40 тыс. испытуемым, при этом остальные 146 тыс. участников эксперимента остались без прививки. Согласно полученным результатам, стратегия применения только первой дозы оправдана. Доказано, что этот шаг позволит снизить нагрузку на больницы и избежать большого числа летальных исходов.

Стоит отметить, что в Аргентине изучалась эффективность только первой дозы «Спутника V». Если же пройти полный курс, то этот показатель увеличивается с 84% до 91,4%.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире.