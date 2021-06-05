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05:02
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Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
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Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
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«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
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В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»

Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
slovodel.com

Буэнос-Айрес, 5 июня. В Буэнос-Айресе завершилось исследование российской вакцины «Спутник V», которое подтвердило ее эффективность. В работе особое внимание уделялось первой дозе прививки.

Лабораторные анализы показали, что вакцина снижает смертность на 84%. Всего в исследовании поучаствовали 186 тыс. аргентинцев в возрасте от 60 до 79 лет. Они получили первую дозу прививки. Об этом сообщает ИноСМИ.

Работу проводило Министерство здравоохранения Буэнос-Айреса. Укол сделали 40 тыс. испытуемым, при этом остальные 146 тыс. участников эксперимента остались без прививки. Согласно полученным результатам, стратегия применения только первой дозы оправдана. Доказано, что этот шаг позволит снизить нагрузку на больницы и избежать большого числа летальных исходов.

Стоит отметить, что в Аргентине изучалась эффективность только первой дозы «Спутника V». Если же пройти полный курс, то этот показатель увеличивается с 84% до 91,4%.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире.

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Все новости / Общество / В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
вакцина прививка коронавирус COVID-19 Спутник V
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