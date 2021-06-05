Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 05:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
Все новости
05 июня 05:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:02
Общество
Владельцев собак в России предупредили о новых правилах выгула питомцев
05:00
Украина
Тайное заседание СНБО: зачем Украина решила усилить меры на границе с Крымом
04:42
Общество
«Экономически терроризируем планету»: американцы согласились с Путиным
04:42
Общество
«Антарктида лучше»: украинцы раскритиковали польского посла за речи о Донбассе
04:36
Технологии
Новые спутники увеличат точность системы ГЛОНАСС до 10 сантиметров
04:31
Общество
Россиянам рассказали, как составить надежный пароль для соцсетей
04:30
Общество
Эстония впервые зарегистрировала случаи смерти после вакцины от COVID-19
04:27
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
04:26
Общество
Московская полиция задержала Элджея и Ивлееву
04:17
Политика
Американцев впечатлили успехи «российского летающего танка» Су-25
04:11
Общество
Украинцы высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией
04:08
Политика
Путин нашел сходство между США и СССР
04:00
Общество
Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря
03:56
Общество
Россияне останутся без горящих путевок до октября
03:54
Общество
В Аргентине подтвердили эффективность «Спутника V»
03:36
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
Все новости

Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют

Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
wikipedia.org  /  Romanpoet / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 июня. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поделился мнением о Dogecoin и тенденциях на криптовалютном рынке в подкасте исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

Бутерин в ходе интервью ответил на вопрос о «собачьих» криптовалютах. Предприниматель отметил, что не считает их конкурентами. В то же время он отметил, что по духу Ethereum даже близок к Dogecoin. Сооснователь уточнил, что не против объединения таких токенов с Ethereum и в таком слиянии видит перспективы для пользователей.

Бизнесмен не питает иллюзий относительно способности криптовалют кардинально изменить мир в лучшую сторону. Тем не менее он считает, что принятие блокчейна правительствами и обществом было бы лучшим исходом, так как прекратить оборот криптовалют власти не могут.

Говоря о растущем влиянии Ethereum на криптовалютном рынке Бутерин заявил, что если Tesla и SpaceX возобновят криптовалютные расчеты, в какой-то момент им придется начать принимать в качестве платежного средства и Ethereum.

В начале мая курс альткоина Ethereum перешагнул отметку в четыре тысячи долларов за цифровую монету. Рыночная капитализация валюты достигла 460 млрд долларов, составив половины капитализации криптовалюты Bitcoin.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
криптовалюта бутерин ethereum
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 79852 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 63258 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54544 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 53643 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 46578 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru