Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют

Москва, 5 июня. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поделился мнением о Dogecoin и тенденциях на криптовалютном рынке в подкасте исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

Бутерин в ходе интервью ответил на вопрос о «собачьих» криптовалютах. Предприниматель отметил, что не считает их конкурентами. В то же время он отметил, что по духу Ethereum даже близок к Dogecoin. Сооснователь уточнил, что не против объединения таких токенов с Ethereum и в таком слиянии видит перспективы для пользователей.

Бизнесмен не питает иллюзий относительно способности криптовалют кардинально изменить мир в лучшую сторону. Тем не менее он считает, что принятие блокчейна правительствами и обществом было бы лучшим исходом, так как прекратить оборот криптовалют власти не могут.

Говоря о растущем влиянии Ethereum на криптовалютном рынке Бутерин заявил, что если Tesla и SpaceX возобновят криптовалютные расчеты, в какой-то момент им придется начать принимать в качестве платежного средства и Ethereum.

В начале мая курс альткоина Ethereum перешагнул отметку в четыре тысячи долларов за цифровую монету. Рыночная капитализация валюты достигла 460 млрд долларов, составив половины капитализации криптовалюты Bitcoin.