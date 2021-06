Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»

Бразилиа, 5 июня. Фармрегулятор Бразилии одобрил ограниченный импорт российской вакцины «Спутник V» в страну, а также ее использование.

Глава РФПИ сообщил, что «Спутник V» доставят в Бразилию в июле.

Бразилия стала 67-й страной, одобрившей «Спутник V». Общее население государств, одобривших российскую вакцину — 3,4 миллиарда человек.

#SputnikV will be used in Brazil following ANVISA’s approval. Brazil has become the 67th country in the world to authorize Sputnik V. The Sputnik V team fully answered all questions from ANVISA on the vaccine’s efficacy & safety ????????

????https://t.co/JnsNHFRT7V