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03:34
Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
03:33
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
03:06
Общество
Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму
03:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца
03:00
Общество
Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
02:47
Экономика
Минфин надеется на превышение прогнозов по темпам экономического роста в РФ
02:32
Общество
Пусть жизнь будет легкой: как празднуют в России День работника легпрома
02:27
Общество
Прошедший май в России оказался одним из самых теплых
02:27
Происшествия
Страшная тройная авария произошла под Санкт-Петербургом
02:20
Общество
Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники
02:17
Общество
Диетолог рассказала, как правильно питаться и не разориться
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
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РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию

Общество
РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 5 июня. РЖД согласовывает технические вопросы для исполнения решений оперштаба об увеличении числа поездов для поездок из России в Белоруссию, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

Представитель РЖД сообщил на ПМЭФ, что штаб учел предложения компании об увеличении числа рейсов и возможности увеличить число поездов. Пегов отметил, что это не значит, что все они поедут.

Он заявил, что необходимо провести ряд формальных процедур, согласовать технические вопросы, а также открыть продажи билетов. По этой причине сейчас идут согласительные процедуры, заявил он. По этой причине назвать точную дату пока не выйдет.

Грузоперевозки РЖД превысили докризисные показатели. Всего за апрель было перевезено 119,2 миллиона тонн грузов.

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Все новости / Общество / РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию
белоруссия ржд коронавирус
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