РЖД готовится увеличить число рейсов в Белоруссию

Санкт-Петербург, 5 июня. РЖД согласовывает технические вопросы для исполнения решений оперштаба об увеличении числа поездов для поездок из России в Белоруссию, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

Представитель РЖД сообщил на ПМЭФ, что штаб учел предложения компании об увеличении числа рейсов и возможности увеличить число поездов. Пегов отметил, что это не значит, что все они поедут.

Он заявил, что необходимо провести ряд формальных процедур, согласовать технические вопросы, а также открыть продажи билетов. По этой причине сейчас идут согласительные процедуры, заявил он. По этой причине назвать точную дату пока не выйдет.

Грузоперевозки РЖД превысили докризисные показатели. Всего за апрель было перевезено 119,2 миллиона тонн грузов.