Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19

Санкт-Петербург, 5 июня. Доля россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу, неплохая, но этого еще недостаточно для полной победы над пандемией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, Минздрав России оценивает необходимость проведения кампании по ревакцинации населения против COVID-19. Он отметил, что окончательное решение еще не принято. Об этом глава Минздрава рассказал на ПМЭФ-2021, передает РИА Новости.

Мурашко сообщал, что в период трех-четырех недель иностранные граждане, работающие в России, смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, в Минздраве работают над доступностью вакцины для иностранных рабочих.