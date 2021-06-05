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03:33
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:24
Общество
РЖД готовятся увеличить число рейсов в Белоруссию
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
03:06
Общество
Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму
03:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца
03:00
Общество
Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
02:47
Экономика
Минфин надеется на превышение прогнозов по темпам экономического роста в РФ
02:32
Общество
Пусть жизнь будет легкой: как празднуют в России День работника легпрома
02:27
Общество
Прошедший май в России оказался одним из самых теплых
02:27
Происшествия
Страшная тройная авария произошла под Санкт-Петербургом
02:20
Общество
Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники
02:17
Общество
Диетолог рассказала, как правильно питаться и не разориться
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
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Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму

Общество
Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Симферополь, 5 июня. Специалисты рассказали об изменениях, которые ожидают туристов в Крыму, и посоветовали, с чего начать отдых тем, кто оказался на полуострове впервые.

Обозреватели советуют прямо из Симферополя отправиться до Ялты или Алушты на троллейбусах № 52 или № 51 соответственно. В Алуште можно посетить самый большой аквариум Южного берега Крыма в подвалах троллейбусных касс, усадьбы конца XIX – начала XX века и парк «Айвазовское» в Партените, сообщает газета «Известия».

На главном винодельческом заводе Массандры в Ялте можно осмотреть погреба, в которых хранится около миллиона коллекционных бутылок. В шампанерии «Золотая балка» образовался современный туристический кластер.

В 15 км от центра Севастополя находится одна из самых красивых в Крыму бухт — Балаклавская, в которой в будущем расположится яхтенная марина международного уровня. В Балаклаве сохранилось множество особняков конца XIX – начала XX века.

Перелет в Симферополь из Москвы и обратно с багажом будет стоить 11,5 тыс. рублей «Аэрофлотом» или 6 тысяч рублей чартерами Red Wings, заключают специалисты.

Ранее вице-президент Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Андрей Брабец и глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, согласно котором на полуострове построят новую канатную дорогу и кластер для горного спорта. Стоимость проекта оценивается почти в 12 млрд рублей.

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крым туризм симферополь
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