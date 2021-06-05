Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму

Симферополь, 5 июня. Специалисты рассказали об изменениях, которые ожидают туристов в Крыму, и посоветовали, с чего начать отдых тем, кто оказался на полуострове впервые.

Обозреватели советуют прямо из Симферополя отправиться до Ялты или Алушты на троллейбусах № 52 или № 51 соответственно. В Алуште можно посетить самый большой аквариум Южного берега Крыма в подвалах троллейбусных касс, усадьбы конца XIX – начала XX века и парк «Айвазовское» в Партените, сообщает газета «Известия».

На главном винодельческом заводе Массандры в Ялте можно осмотреть погреба, в которых хранится около миллиона коллекционных бутылок. В шампанерии «Золотая балка» образовался современный туристический кластер.

В 15 км от центра Севастополя находится одна из самых красивых в Крыму бухт — Балаклавская, в которой в будущем расположится яхтенная марина международного уровня. В Балаклаве сохранилось множество особняков конца XIX – начала XX века.

Перелет в Симферополь из Москвы и обратно с багажом будет стоить 11,5 тыс. рублей «Аэрофлотом» или 6 тысяч рублей чартерами Red Wings, заключают специалисты.

Ранее вице-президент Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Андрей Брабец и глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, согласно котором на полуострове построят новую канатную дорогу и кластер для горного спорта. Стоимость проекта оценивается почти в 12 млрд рублей.