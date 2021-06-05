Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца

Москва, 5 июня. Эстрадный певец Бедрос Киркоров, недавно отметивший свой 89-й день рождения, попал в больницу. Об этом рассказал его сын, музыкант Филипп Киркоров.

Киркоров рассказал со сцены церемонии вручения премии Муз-ТВ, что его отец находится под наблюдением врачей в больнице. Он отметил, что верит в выздоровление родителя и Бедрос Киркоров сможет еще здравствовать долгие годы.

Поп-король заявил об уверенности, что ему предстоит громко отметить в следующем году свое 55-летие и отцовское 90-летие. Он также пригласил на это событие блогера Давида Манукяна, с которым он появился на премии. Киркоров получил заветную «тарелку» «За вклад в развитие нового поколения артистов».

Российский исполнитель Григорий Лепс рассказал, почему Филипп Киркоров не становится гостем популярного YouTube-шоу «Что было дальше?». По словам Лепса, король поп-музыки, скорее всего, побаивается появляться на провокационном шоу.