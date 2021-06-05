Минфин надеется на превышение прогнозов по темпам экономического роста в РФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Минфин России надеется, что самый сложный этап для отечественной экономики остался позади и ее темпы роста превысят прогнозы кабмина, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В минувшую пятницу рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг РФ на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом. Силуанов отметил, что время показало готовности российской экономики к сложным вызовам. Тем не менее, министр выразил надежду на увеличение темпов экономического роста.

«Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее Силуанов заявил, что текущая налоговая система России нуждается в определенных корректировках, которые необходимо делать время от времени. Министр добавил, что ситуация все время развивается, некоторые сектора экономики требуют поддержки, а некоторые наоборот, нуждаются в повышении доходов, так как располагают сверхмаржинальными доходами.