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новостей
03:33
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:24
Общество
РЖД готовятся увеличить число рейсов в Белоруссию
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
03:06
Общество
Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму
03:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца
03:00
Общество
Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
02:47
Экономика
Минфин надеется на превышение прогнозов по темпам экономического роста в РФ
02:32
Общество
Пусть жизнь будет легкой: как празднуют в России День работника легпрома
02:27
Общество
Прошедший май в России оказался одним из самых теплых
02:27
Происшествия
Страшная тройная авария произошла под Санкт-Петербургом
02:20
Общество
Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники
02:17
Общество
Диетолог рассказала, как правильно питаться и не разориться
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
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Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом

  /   Обновлено: 05 июня 2021 03:09
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июня. Суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом подтвердился.

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. Об этом сказано релизе Moody's.

«Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства России на уровне «Ваа3» … Прогноз остается стабильным», — заявили в агентстве.

Ранее Российская Федерация уменьшила объем своих инвестиций в облигации Соединенных Штатов Америки. Сумма вложений составляла 5,756 миллиарда долларов еще в феврале текущего года. В марте этот показатель опустился до 3,976 миллиарда долларов.

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Все новости / Экономика / Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
правительство рейтинг инвестиции уровень Moody's эмитент
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