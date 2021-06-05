Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом

Москва, 5 июня. Суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом подтвердился.

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. Об этом сказано релизе Moody's.

«Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства России на уровне «Ваа3» … Прогноз остается стабильным», — заявили в агентстве.

Ранее Российская Федерация уменьшила объем своих инвестиций в облигации Соединенных Штатов Америки. Сумма вложений составляла 5,756 миллиарда долларов еще в феврале текущего года. В марте этот показатель опустился до 3,976 миллиарда долларов.