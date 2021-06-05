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05 июня 03:35
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новостей
03:33
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:24
Общество
РЖД готовятся увеличить число рейсов в Белоруссию
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
03:06
Общество
Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму
03:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца
03:00
Общество
Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
02:47
Экономика
Минфин надеется на превышение прогнозов по темпам экономического роста в РФ
02:32
Общество
Пусть жизнь будет легкой: как празднуют в России День работника легпрома
02:27
Общество
Прошедший май в России оказался одним из самых теплых
02:27
Происшествия
Страшная тройная авария произошла под Санкт-Петербургом
02:20
Общество
Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники
02:17
Общество
Диетолог рассказала, как правильно питаться и не разориться
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
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Прошедший май в России оказался одним из самых теплых

Общество
Прошедший май в России оказался одним из самых теплых
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 5 июня. Прошедший май стал вторым из самых теплых месяцев в стране за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха на большей части страны оказалась выше нормы. Исключение составили Забайкальский край, Читинская область, территория вокруг Байкала, Сахалин, Амурская и Псковская области.

«Самый теплый май в России был в прошлом году, а май нынешнего года стал вторым в этом ранге», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В Арктике и на территории от Поволжья до Тихого океана май выдался особенно теплым. Температура воздуха в этих регионах превысила норму на четыре-шесть градусов. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений май 2021 года стал в Поволжье, уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что в столице и Подмосковье в первые дни июня ожидается теплая погода без осадков. Температура будет на уровне +23...+25 градусов днем и +12…+15 градусов ночью. Купальный сезон в регионе можно будет смело открывать в конце следующей недели, когда вода прогреется до 20 градусов тепла.

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погода россия вильфанд
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