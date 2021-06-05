Прошедший май в России оказался одним из самых теплых

Москва, 5 июня. Прошедший май стал вторым из самых теплых месяцев в стране за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха на большей части страны оказалась выше нормы. Исключение составили Забайкальский край, Читинская область, территория вокруг Байкала, Сахалин, Амурская и Псковская области.

«Самый теплый май в России был в прошлом году, а май нынешнего года стал вторым в этом ранге», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В Арктике и на территории от Поволжья до Тихого океана май выдался особенно теплым. Температура воздуха в этих регионах превысила норму на четыре-шесть градусов. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений май 2021 года стал в Поволжье, уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что в столице и Подмосковье в первые дни июня ожидается теплая погода без осадков. Температура будет на уровне +23...+25 градусов днем и +12…+15 градусов ночью. Купальный сезон в регионе можно будет смело открывать в конце следующей недели, когда вода прогреется до 20 градусов тепла.