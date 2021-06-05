Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники

Москва, 5 июня. Мошенники опасаются двух категорий людей — скептиков и циников, рассказал врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.

С ними аферисты стараются не связываться, чтобы не тратить время, отметил специалист в беседе с «Праймом». Если углубиться в психологию, то, сталкиваясь с циниками, мошенники ощущают себе подобного «антисоциального психопата», человека со сниженной моральной ответственностью или же с ее отсутствием, поэтому такой разговор быстро заканчивается. Мошенник ощущает, что ему не верят, циник ощущает, что его обманывают.

«Таким образом, когда мошенники понимают, что попали на скептика или циника — сами прекращают общение, чтобы сэкономить себе время и найти жертву попугливее, менее критичную и более доверчивую», — пояснил специалист.

Похожая история со скептиками, которые заранее настроены критично и хотят получить множество доказательств честности собеседника. Они готовы перепроверять информацию любым способом, поэтому редко попадаются на удочку мошенника.

Известно, что сейчас аферисты перешли на сайты знакомств. Специалисты рассказали, что там злоумышленники либо втираются в доверие, либо в целях шантажа взламывают аккаунт в поисках компромата.