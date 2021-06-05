Диетолог рассказала, как правильно питаться и не разориться

Москва, 5 июня. Диетолог Асият Хачирова рассказала, можно ли тратить на полезные продукты меньше, не пожертвовав качеством питания.

Чтобы пополнить запас полезных веществ и витаминов, которые необходимы организму, и при этом сократить расходы, эксперт советует максимально использовать летний сезон, сообщает радио Sputnik. Хачирова отметила, что основой набора полезных продуктов всегда служат овощи и фрукты, которые зимой стоят дорого.

«Основную массу дороговизны здорового питания составляют овощи, поскольку они должны составлять половину нашей здоровой продуктовой корзины. Летом вся эта зелень дешевеет», — уточнила диетолог.

Чтобы сократить расходы на здоровое питание зимой Хачирова рекомендует делать домашнюю заморозку или консервацию. Приобретать овощи и фрукты для заготовок эксперт советует на фермерских рынках или выращивать самостоятельно.

Ранее специалист по питанию Джей Ковин предупредил, что чрезмерное употребление маринованных огурцов может привести к проблемам со здоровьем. В одном огурце содержится до 66% от дневной нормы натрия для взрослого человека, уточнил он.