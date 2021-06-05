Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России

Москва, 5 июня. Уменьшение суммы кредита по льготной ипотеке на новостройки до 3 млн рублей и увеличение ставки до 7% сократит покупательную активность, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Предельную сумму кредита в 3 миллиона рублей вице-премьер назвал оптимальной для всех регионов. По его мнению, с учетом снижения покупательской активности, на рынке новостроек можно ожидать замедления динамики роста цен.

«Если за пять месяцев средняя стоимость квартиры в столичных новостройках увеличилась примерно на 8-9%, то до конца года, если не произойдет новых потрясений в экономике страны, цена будет меняться в пределах инфляции», — цитирует Хуснуллина газета «Известия».

Резкое прекращение программы могло привести к дефициту предложения на первичном рынке, считает глава «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, в том числе поэтому предложенные президентом РФ Владимиром Путиным привила субсидирования ипотечных кредитов должны быть системной, а не антикризисной мерой.

Гендиректор «Дом.РФ» уточнил, что, возможно, эти правила продлят еще раз после 1 июля 2022 года. Но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. При ее выравнивании пролонгация мер не потребуется, подчеркнул Мутко.

Ранее Мутко заявил, что вопрос о продлении льготной ипотеки в России еще не решен. Ключевым в данном вопросе он назвал необходимость сбалансировать спрос и предложение в сфере недвижимости.