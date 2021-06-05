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03:33
Политика
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»
03:31
Экономика
Создатель Ethereum рассказал о будущем криптовалют
03:30
Общество
Мурашко заявил о недостаточной доли иммунитета россиян для победы над COVID-19
03:24
Общество
РЖД готовятся увеличить число рейсов в Белоруссию
03:07
Экономика
Рейтинг России «ВааЗ» подтвердился со стабильным прогнозом
03:06
Общество
Россиянам рассказали, что изменилось для туристов в Крыму
03:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца
03:00
Общество
Марина Лангинен рассказала о своей книге «Жили были сказки были»
02:47
Экономика
Минфин надеется на превышение прогнозов по темпам экономического роста в РФ
02:32
Общество
Пусть жизнь будет легкой: как празднуют в России День работника легпрома
02:27
Общество
Прошедший май в России оказался одним из самых теплых
02:27
Происшествия
Страшная тройная авария произошла под Санкт-Петербургом
02:20
Общество
Психотерапевт раскрыл, каких людей избегают мошенники
02:17
Общество
Диетолог рассказала, как правильно питаться и не разориться
02:00
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Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
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01:42
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Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
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Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России

Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 июня. Уменьшение суммы кредита по льготной ипотеке на новостройки до 3 млн рублей и увеличение ставки до 7% сократит покупательную активность, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Предельную сумму кредита в 3 миллиона рублей вице-премьер назвал оптимальной для всех регионов. По его мнению, с учетом снижения покупательской активности, на рынке новостроек можно ожидать замедления динамики роста цен.

«Если за пять месяцев средняя стоимость квартиры в столичных новостройках увеличилась примерно на 8-9%, то до конца года, если не произойдет новых потрясений в экономике страны, цена будет меняться в пределах инфляции», — цитирует Хуснуллина газета «Известия».

Резкое прекращение программы могло привести к дефициту предложения на первичном рынке, считает глава «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, в том числе поэтому предложенные президентом РФ Владимиром Путиным привила субсидирования ипотечных кредитов должны быть системной, а не антикризисной мерой.

Гендиректор «Дом.РФ» уточнил, что, возможно, эти правила продлят еще раз после 1 июля 2022 года. Но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. При ее выравнивании пролонгация мер не потребуется, подчеркнул Мутко.

Ранее Мутко заявил, что вопрос о продлении льготной ипотеки в России еще не решен. Ключевым в данном вопросе он назвал необходимость сбалансировать спрос и предложение в сфере недвижимости.

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ипотека цены жилье хуснуллин
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