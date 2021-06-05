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02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
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Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах

Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
pixabay.com

Киев, 5 июня. Кожуру киви можно есть, а бананы нужно мыть. Об этих и других фактах рассказала семейный врач Мария Гунькало.

Весь мир борется с пандемией COVID-19, но и другие вирусы никуда не исчезли, а потому себя нужно обезопасить. Фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть, но и в таких простых вещах есть свои секреты. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Продукты стоит хорошо промывать в проточной воде. Если продукт имеет несъедобную кожуру (банан, авокадо, цитрусовые, ананас и др.) Перед употреблением и чисткой его также необходимо мыть», — советует врач.

Она добавила, что кожуру киви и грибов можно есть. Ягоды нужно промывать очень внимательно, и это лучше делать с помощью дуршлага.

«Салат и листья нужно мыть в миске с холодной водой и тщательно промывать», — отметила Мария.

При покупке фруктов, ягод и овощей нужно обращать внимание на то, чтобы на их поверхности не было повреждений. Если выбирать уже нарезанную продукцию, то нужно следует убедиться в ее правильном хранении.

«Во время мытья корнеплодов (картофеля, моркови), огурцов или дыни можно использовать овощную щетку или губку, чтобы лучше удалить грязь. Высушить продукты можно бумажным полотенцем», — резюмировала Гунькало.

Ранее диетолог Алекс Плато рассказал об опасности, которые могут представлять продукты быстрого приготовления.

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здоровье фрукты врач зож
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