Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах

Киев, 5 июня. Кожуру киви можно есть, а бананы нужно мыть. Об этих и других фактах рассказала семейный врач Мария Гунькало.

Весь мир борется с пандемией COVID-19, но и другие вирусы никуда не исчезли, а потому себя нужно обезопасить. Фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть, но и в таких простых вещах есть свои секреты. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Продукты стоит хорошо промывать в проточной воде. Если продукт имеет несъедобную кожуру (банан, авокадо, цитрусовые, ананас и др.) Перед употреблением и чисткой его также необходимо мыть», — советует врач.

Она добавила, что кожуру киви и грибов можно есть. Ягоды нужно промывать очень внимательно, и это лучше делать с помощью дуршлага.

«Салат и листья нужно мыть в миске с холодной водой и тщательно промывать», — отметила Мария.

При покупке фруктов, ягод и овощей нужно обращать внимание на то, чтобы на их поверхности не было повреждений. Если выбирать уже нарезанную продукцию, то нужно следует убедиться в ее правильном хранении.

«Во время мытья корнеплодов (картофеля, моркови), огурцов или дыни можно использовать овощную щетку или губку, чтобы лучше удалить грязь. Высушить продукты можно бумажным полотенцем», — резюмировала Гунькало.

Ранее диетолог Алекс Плато рассказал об опасности, которые могут представлять продукты быстрого приготовления.