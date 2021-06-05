Легкая промышленность занимает значимое место в экономике страны, не случайно работники этой почетной сферы производства имеют свой собственный профессиональный праздник, который выпадает на второе воскресенье июня. В 2021 году нам представится возможность поздравить работников и работниц легпрома с их специальным днем 13 июня. История легкой промышленности берет свое начало еще в дореволюционный период, а затем получает новый виток развития в советские времена. Праздничная дата была учреждена в 1980 году, а в современной России она была еще раз официально закреплена Указом Президента РФ. ФАН присоединяется к поздравлениям и рассказывает о традициях, которые десятилетиями складывались в этой отрасли.

Особенности легкой промышленности России

Сфера легкой промышленности включает в себя много различных направлений. Перечислим основные из них:

Текстильная промышленность. Производство товаров из хлопка, льна, шерсти, шелка, трикотажа.

Кожевенная промышленность. Выделка кожи животных и морских млекопитающих для создания из нее различных товаров.

Обувная промышленность. Разработка и пошив обуви для взрослых и детей, а также изготовление униформы.

Меховая промышленность. Пошив шапок, шуб и других меховых изделий.

Галантерейная промышленность. Производство мелких товаров, предназначенных для бытовых нужд.

«Легкой» эту сферу назвали в противовес так называемой «тяжелой» индустрии, к которой относятся металлургия, машиностроение, электроэнергетика. Так что, слово «легкая» здесь имеет условный характер.

По приблизительным данным, легкая промышленность России насчитывает на своей территории порядка 22 тыс. предприятий и чуть менее 300 тыс. работников. За последние 25 лет структура отрасли претерпела заметные изменения и некоторые направления практически прекратили существование. Большую роль в этом сыграло отсутствие собственного сырья для тканей и других изделий. К примеру, в России не растут хлопчатник, сизаль, джут, не выводят определенные сорта тутового шелкопряда, кожевенное сырье продается, по большей части, на экспорт, сократилось поголовье скота, дающего качественную шерсть. Единственное сырье, которое хорошо себя чувствует на территории нашей страны — это лен, однако в силу недостаточно развитой технологической базы производство льняных тканей также нельзя назвать достаточно мощным. Так или иначе, сегодня легпром России живет в условиях жесткой конкуренции с производителями из Китая, Турции и стран Африки.

Русские традиции в области легкой промышленности

Крестьянский быт на Руси всегда был связан с навыками работы с различными материалами. Почти в каждой избе стоял ткацкий станок. Крестьяне ткали, пряли, шили, плели кружева и вышивали. Девочек обучали этому ремеслу с младых лет. Мальчики, в свою очередь, учились выделывать шкуры и кожу, мастерить из них теплую одежду и крепкую обувь для всей семьи. А уже в XVIII веке в царской России появляются мануфактуры и заводы, оборудованные промышленными станками, и производство текстильных товаров ставится на поток, а владельцы фабрик и мануфактур быстро попадают в ранг богатых людей.

Имя одного такого фабриканта — Саввы Морозова — известно и почитаемо, ведь свои деньги он передавал на развитие культуры и искусства. И таких имен история России знает немало. Именно благодаря меценатам открывались картинные галереи, театры и учебные заведения для малообеспеченных, а российские производители тканей имели возможность использовать самые передовые технологии и легко составляли конкуренцию европейцам и азиатам.

В годы Советской власти фабрики и заводы были национализированы и работали по большей части на внутренний рынок. Отсутствие конкуренции не лучшим образом сказалось на качестве товаров. Но с объемами производства предприятия справлялись, в том числе, благодаря плановому хозяйству.

Поистине героической была работа легкой промышленности для фронта в годы Великой Отечественной войны. Станки не выключались ни на минуту, выпуская продукцию в круглосуточном режиме. И это с учетом того, что половина заводов была разрушена в ходе вражеских атак.

Вплоть до развала Советского Союза легкая промышленность нашей страны почти полностью обеспечивала нужды населения в одежде, обуви и галантерее. Сегодня ставку в этой сфере делают на высокотехнологичное производство и выпуск товаров высокого качества. Благо, современная отечественная легкая промышленность имеет возможность получать государственные и коммерческие заказы, позволяющие отрасли развиваться и предлагать новые рабочие места.

pixabay.com / Engin Akyurt

Как отмечают праздник работника легкой промышленности

Самым главным для работников легкой промышленности является признание важности их труда. Поэтому традиционно в этот праздничный день по всей стране организуют текстильные, кожевенные и меховые выставки и ярмарки, где представлены отечественные товары. Лучших сотрудников предприятий награждают памятными подарками и грамотами и, безусловно, денежными премиями. В честь Дня работника легкой промышленности устраивают концерты, модные показы, профессиональные конкурсы, экскурсии по производствам. А поскольку праздничная дата выпадает на летний день, работники вместе со своими семьями также любят устраивать пикники на свежем воздухе.