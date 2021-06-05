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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
Все новости

«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым

Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
instagram.com  /  @fkirkorov

Санкт-Петербург, 5 июня. Пресс-служба «Зенита» на странице футбольного клуба в Twitter отреагировала на ошибку артиста Филиппа Киркорова.

Некоторое время назад Киркоров прибыл в расположение сборной России в компании своего сына. Певец допустил ошибку, когда представлял ребенку футболиста Магомеда Оздоева, назвав его именем другого спортсмена Марио Фернандеса. Администраторы аккаунта сине-бело-голубых в Twitter оперативно отреагировали на недоразумение.

«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написала пресс-служба «Зенита» под видео с ошибкой Киркорова.

Оздоев оценил пост команды и оставил в комментариях смайлик с улыбкой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформит трансфер нападающего Клаудио Родригеса. Бразильский форвард выступает за олимпийскую сборную своей страны и является игроком «Ред Булл Брагантино».

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Зенит киркоров оздоев фернандес
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