«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым

Санкт-Петербург, 5 июня. Пресс-служба «Зенита» на странице футбольного клуба в Twitter отреагировала на ошибку артиста Филиппа Киркорова.

Некоторое время назад Киркоров прибыл в расположение сборной России в компании своего сына. Певец допустил ошибку, когда представлял ребенку футболиста Магомеда Оздоева, назвав его именем другого спортсмена Марио Фернандеса. Администраторы аккаунта сине-бело-голубых в Twitter оперативно отреагировали на недоразумение.

«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написала пресс-служба «Зенита» под видео с ошибкой Киркорова.

Оздоев оценил пост команды и оставил в комментариях смайлик с улыбкой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформит трансфер нападающего Клаудио Родригеса. Бразильский форвард выступает за олимпийскую сборную своей страны и является игроком «Ред Булл Брагантино».