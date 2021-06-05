Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев

Москва, 5 июня. Работающие на территории России граждане других стран смогут привиться от коронавируса в течение трех-четырех недель.

Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«Да, планируется. Я думаю, что в течение ближайших трех-четырех недель мы это можем начать делать, мы планируем, что она станет доступной», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о начале вакцинации работающих в РФ иностранцев.

Ранее министр здравоохранения России заявил, что трудящимся в России гражданам других государства предложат привиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Ранее Мурашко констатировал, что число зараженных коронавирусом россиян начало постепенно снижаться, писал ФАН.