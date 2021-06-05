Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин считает, что в российско-британских отношениях важно сохранять взаимное уважение.

Глава государства выступил на организованной ТАСС встрече с руководителями информационных агентств, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. О российско-британских отношениях Путин высказался в ответ на соответствующий вопрос главы агентства PA Клайва Маршалла.

«Главное, чтобы мы с уважением относились друг к другу, верили друг другу. И чтобы в самой Великобритании не произошли процессы, которые бы не позволили нам делать оценок в отношении Великобритании такого характера, которые делал в отношении России новый руководитель спецслужбы вашей страны», — цитирует Путина ТАСС.

Сферами для сотрудничества президент назвал промышленность, экологию и науку. Он подчеркнул, что Москва уделяет экологической повестке «очень большое внимание», и выразил надежду, что «это сотрудничество тоже будет повесткой» в отношениях между государствами. Президент добавил, что России есть, что предложить для сотрудничества в научной сфере и сфере промышленного производства.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином. Президент РФ подчеркнул, что Москва надеется на то, что будущее правительство Германии будет учитывать особый характер отношений с Россией.