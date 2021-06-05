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02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
Все новости

Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии

Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин считает, что в российско-британских отношениях важно сохранять взаимное уважение.

Глава государства выступил на организованной ТАСС встрече с руководителями информационных агентств, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. О российско-британских отношениях Путин высказался в ответ на соответствующий вопрос главы агентства PA Клайва Маршалла.

«Главное, чтобы мы с уважением относились друг к другу, верили друг другу. И чтобы в самой Великобритании не произошли процессы, которые бы не позволили нам делать оценок в отношении Великобритании такого характера, которые делал в отношении России новый руководитель спецслужбы вашей страны», — цитирует Путина ТАСС.

Сферами для сотрудничества президент назвал промышленность, экологию и науку. Он подчеркнул, что Москва уделяет экологической повестке «очень большое внимание», и выразил надежду, что «это сотрудничество тоже будет повесткой» в отношениях между государствами. Президент добавил, что России есть, что предложить для сотрудничества в научной сфере и сфере промышленного производства.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином. Президент РФ подчеркнул, что Москва надеется на то, что будущее правительство Германии будет учитывать особый характер отношений с Россией.

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Все новости / Политика / Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
путин россия великобритания
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