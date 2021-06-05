Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность

Москва, 5 июня. Автомобиль не стоит заправлять на АЗС, которые не принадлежат какой-либо федеральной сети. Об этом заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что в случае заправки низкосортным топливом дорогого современного автомобиля может выйти из строя двигатель или топливная система. Собственникам выгоднее контролировать качество бензина, чем оплачивать ремонт автомобиля клиента.

Рязанов отметил, что у федеральных АЗС обычно есть стандарты и отделы контроля качества топлива. По этой причине вероятность столкнуться с браком на них минимальна.

Проверить уровень заправки можно по наличию официального сайта. По его словам, его существование говорит о публичности компании. Соответственно, им не нужны негативные отзывы.

Отсутствующие в информационном поле заправки, как правило, имеют более низкий уровень обслуживания и выручки. По этой причине неизвестно, когда пострадавший сможет получить положенную судом компенсацию.

Эксперт подчеркивает, что оптимальным вариантом заправки является городская, независимо от бренда. Если АЗС находится в черте города, значит его жители заправляются постоянно.

Ранее Минэнерго исключило рост розничных цен на топливо из-за волатильности в опте. Топливный рынок продолжает находиться под влиянием растущих внешних котировок на нефтепродукты и нефть.