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Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
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Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
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00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
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Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
ТАСС  /  Карпухин Сергей

Москва, 5 июня. Рэпер Моргенштерн закатил скандал во время вручения премии Муз-ТВ: музыканту не понравилось, что заветную «тарелку» вручили Александру Ревве.

На шоу рэпер явился на инвалидной коляске. Однако услышав имя победителя, он вскочил на ноги и поднялся на сцену. Перебивая ведущих, Моргенштерн заявил, что подсчет голосов был подставой и результаты требуют пересмотра.

«Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», — обратился он к ведущему церемонии Дмитрию Нагиеву.

Тот не пошел на поводу у рэпера, подчеркнув, что они находятся «не на сельской дискотеке». Соведущая Ксения Собчак согласилась на предложение Моргенштерна, но только при одном условии: если тот сначала пройдет тест на наркотики. По ее словам, «судя по глазам», музыкант может быть не совсем чист, но это рэпера не остановило.

Ревва был явно растерян. На сцене он держал награду в виде тарелки под мышкой и переминался с ноги на ногу. Моргенштерн, походя мимо артиста, крикнул ему в лицо: «Да подавись ты своей тарелкой!».

Побродив по залу с микрофоном, Алишер потребовал вывести результаты голосования на экран, а в итоге заявил, что его главная награда — его девушка Дилара, а после этой церемонии его запомнят.

Ранее Моргенштерн прокомментировал решение московского суда о признании его виновным в пропаганде наркотиков. Штраф в 100 тыс. рублей артист назвал хорошим пиар-ходом. По его словам, этот процесс стал очередным перформансом, за которым следила вся страна. В своем обращении у зала суда он поблагодарил всех, кто начал этот процесс.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
нагиев собчак ревва МУЗ-ТВ моргенштерн
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