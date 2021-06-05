Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Рэпер Моргенштерн закатил скандал во время вручения премии Муз-ТВ: музыканту не понравилось, что заветную «тарелку» вручили Александру Ревве.

На шоу рэпер явился на инвалидной коляске. Однако услышав имя победителя, он вскочил на ноги и поднялся на сцену. Перебивая ведущих, Моргенштерн заявил, что подсчет голосов был подставой и результаты требуют пересмотра.

«Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», — обратился он к ведущему церемонии Дмитрию Нагиеву.

Тот не пошел на поводу у рэпера, подчеркнув, что они находятся «не на сельской дискотеке». Соведущая Ксения Собчак согласилась на предложение Моргенштерна, но только при одном условии: если тот сначала пройдет тест на наркотики. По ее словам, «судя по глазам», музыкант может быть не совсем чист, но это рэпера не остановило.

Ревва был явно растерян. На сцене он держал награду в виде тарелки под мышкой и переминался с ноги на ногу. Моргенштерн, походя мимо артиста, крикнул ему в лицо: «Да подавись ты своей тарелкой!».

Побродив по залу с микрофоном, Алишер потребовал вывести результаты голосования на экран, а в итоге заявил, что его главная награда — его девушка Дилара, а после этой церемонии его запомнят.

Ранее Моргенштерн прокомментировал решение московского суда о признании его виновным в пропаганде наркотиков. Штраф в 100 тыс. рублей артист назвал хорошим пиар-ходом. По его словам, этот процесс стал очередным перформансом, за которым следила вся страна. В своем обращении у зала суда он поблагодарил всех, кто начал этот процесс.