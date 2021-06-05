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02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
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Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
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Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству

Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Санкт-Петербург, 5 июня. Готовность продолжать проекты масштаба «СП-2» дают мировому сообществу сигнал о том, что Россия открыта к равноправному партнерству, считает депутат Госдумы Сергей Железняк.

Член думского комитета по международным делам добавил, что заявление президента РФ Владимира Путина «о фактически полной готовности к старту «Северного потока — 2» отрезвит «горячие головы» среди западных русофобов».

Железняк также отметил, что растет внимание международных участников к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Для бизнес- и экспертного сообщества особенно важно от первого лица государства услышать позицию в отношении главных вопросов развития экономики и инвестиционных условий после пандемии.

«Россия демонстрирует стабильность и открытость к диалогу, что подчеркнул наш президент. Как особо отметил глава государства, мы рассчитываем на то, что у наших оппонентов здравый смысл возобладает над пустыми амбициями, которые препятствуют совместной работе в целом ряде направлений и вернет утраченное не по вине России доверие», — заявил Железняк.

Парламентарий уточнил, что вернуть диалог между государствами в конструктивное русло способны только прагматизм и политическая воля.

Ранее Путин заявил, что строительство второй нити «Северного потока — 2» может завершиться в течение 1,5–2 месяцев. Он также сообщил об окончании прокладки первой нитки.

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россия железняк северный поток - 2
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