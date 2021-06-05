Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству

Санкт-Петербург, 5 июня. Готовность продолжать проекты масштаба «СП-2» дают мировому сообществу сигнал о том, что Россия открыта к равноправному партнерству, считает депутат Госдумы Сергей Железняк.

Член думского комитета по международным делам добавил, что заявление президента РФ Владимира Путина «о фактически полной готовности к старту «Северного потока — 2» отрезвит «горячие головы» среди западных русофобов».

Железняк также отметил, что растет внимание международных участников к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Для бизнес- и экспертного сообщества особенно важно от первого лица государства услышать позицию в отношении главных вопросов развития экономики и инвестиционных условий после пандемии.

«Россия демонстрирует стабильность и открытость к диалогу, что подчеркнул наш президент. Как особо отметил глава государства, мы рассчитываем на то, что у наших оппонентов здравый смысл возобладает над пустыми амбициями, которые препятствуют совместной работе в целом ряде направлений и вернет утраченное не по вине России доверие», — заявил Железняк.

Парламентарий уточнил, что вернуть диалог между государствами в конструктивное русло способны только прагматизм и политическая воля.

Ранее Путин заявил, что строительство второй нити «Северного потока — 2» может завершиться в течение 1,5–2 месяцев. Он также сообщил об окончании прокладки первой нитки.