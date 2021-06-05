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02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
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Как и когда отмечается День социального работника в России

Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Ежегодно 8 июня в России отмечают свой профессиональный праздник социальные работники — люди с огромным сердцем, которые выбрали своим призванием помощь самым беззащитным и обездоленным. От всей души поздравляем всех причастных и рассказываем об истории и традициях этого важного праздника.

Происхождение праздника

День социального работника на официальном уровне отмечается в нашей стране с 2000 года, когда главой государства был подписан соответствующий указ. Инициатором учреждения профессионального праздника выступила Ассоциация работников социальных служб еще в 1994 году.

Дата для знаменательного события была выбрана не случайно. 8 июня 1701 года Петр I издал указ о создании первых богаделен, в которых должны были работать люди, в чьи обязанности входил бы присмотр за больными и сиротами. Кроме того, в таких заведениях обучали детей из бедных семей, выдавали пособия и оказывали иную помощь. Именно это решение императора положило начало институту социальных служб в России. 

Вообще история ухода за больными и обездоленными в нашей стране имеет древнюю и славную историю. Первыми социальными работниками на Руси можно считать служителей церквей и монастырей, двери которых всегда были открыты для нуждающихся. 

Большое внимание благотворительности уделяла и Екатерина II. Ее стараниями во всех губерниях стали открываться дома престарелых, учреждения для присмотра за сиротами и незаконнорожденными, повивальные отделения для бедных и учебные заведения для малоимущих семей. 

В XIX веке в Российской империи стала развиваться благотворительность. Простым людям объясняли необходимость оказания помощи ближним, которые в ней нуждались. Особое внимание старались уделять просвещению неимущих слоев населения.

В 1802 году было основано Императорское человеколюбивое общество — крупнейшая благотворительная организация того времени, просуществовавшая более века, вплоть до 1918 года.

Как известно, воевали тогда много и часто, и свой неоценимый вклад в поддержку русских солдат внесли сестры милосердия, которые заботились о раненых, нередко рискуя собственной жизнью.

В современной России социальные работники продолжают делать свое благое дело и играют огромную роль в судьбах людей, которым больше некому прийти на помощь. Их профессиональный праздник — еще один повод напомнить нам всем о том, как важно заботиться о тех, кто в этом нуждается.

8 июня 1701 года Петр I издал указ о создании богаделен
wikipedia.org  / Maria Giovanna Clementi / Public Domain

Традиции праздника

Чествовать соцработников принято не только в России, но и в мире, правда в другие даты. Например, Всемирный день социального работника отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. 

В нашей стране этот праздник считают своим все работники социальной сферы: те, кто трудится в домах престарелых и детских домах, реабилитационных центрах, приютах для бездомных, сотрудники собесов, которые приходят на помощь одиноким старикам, медики и психологи. 

В их честь организуются различные торжественные мероприятия, устраиваются концерты, флешмобы и благотворительные вечера. Лучших сотрудников руководство награждает грамотами и памятными подарками. 

Не остаются в стороне и средства массовой информации, которые рассказывают о таком важном и сложном труде социальных работников, посвящают им телепередачи и показывают фильмы с соответствующей тематикой. 

Если среди ваших близких или друзей есть представители этой благородной профессии, обязательно найдите время, чтобы сказать, насколько вы цените и уважаете то дело, которое они делают каждый день. По статистике 70% сотрудников данной сферы — женщины, поэтому букет цветов и вкусные конфеты в симпатичной коробочке как нельзя лучше дополнят ваши поздравления.

Букет цветов — традиционный подарок на День социального работника
pixabay.com  / 

Как стать социальным работником

Социальный работник — не слишком популярная специальность среди современных абитуриентов, а зря, ведь эта профессия достаточно востребована на рынке труда. Это та сфера, где машина никогда не сможет заменить человека, а значит, люди, готовые помогать другим, всегда будут нужны. 

Стать социальным работником можно как после 11, так и после 9 класса, поступив на соответствующую специальность в вуз или колледж. Для тех, кто уже имеет высшее или среднее специальное образование, но понял, что хочет связать свою жизнь с по-настоящему благим делом, существуют программы переобучения, рассчитанные на срок от трех месяцев до полутора лет.

Подробнее о профессии социального работника мы постараемся рассказать в одной из следующих статей.

Профессия социального работника востребована на рынке труда
pixabay.com  / truthseeker08

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Все новости / Общество / Как и когда отмечается День социального работника в России
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