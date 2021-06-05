Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов

Санкт-Петербург, 5 июня. Россия — страна возможностей, которая готова к любому конструктивному сотрудничеству. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Романов.

Политик отметил, что на Петербургский международный экономический форум приехало много иностранных гостей, предпринимателей, общественников, представителей государственной власти. Все они посетили мероприятие ради возобновления живого общения, поскольку не все вопросы решаются в формате онлайн.

«Сейчас наша страна нацелена на сотрудничество со всеми, в том числе и в продаже вакцины. Мы помогаем многим странам мира. На этом форуме были приняты беспрецедентные меры по безопасности профилактики коронавирусной инфекции», — заявил Романов.

Он добавил, что такой подход подчеркивает, насколько сильна российская наука, промышленность. На данный момент важно восстанавливать экономику.

«Многие партнеры, в том числе и Катар, планируют развивать проекты на территории Российской Федерации. Поэтому форум — это площадка роста для Санкт-Петербурга и других российских регионов. Нам важно, чтобы к нам ехали инвесторы, вкладывали деньги, реализовывали важные проекты. Потому что Россия — страна возможностей. Мы открыты к любому конструктивному сотрудничеству», — резюмировал депутат.

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что необходимо восстановить авторитет Всероссийского общества охраны природы. Также нужно создать организацию, которая решала бы проблемы экологии.