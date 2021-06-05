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02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
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Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов

Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июня. Россия — страна возможностей, которая готова к любому конструктивному сотрудничеству. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Романов.

Политик отметил, что на Петербургский международный экономический форум приехало много иностранных гостей, предпринимателей, общественников, представителей государственной власти. Все они посетили мероприятие ради возобновления живого общения, поскольку не все вопросы решаются в формате онлайн.

«Сейчас наша страна нацелена на сотрудничество со всеми, в том числе и в продаже вакцины. Мы помогаем многим странам мира. На этом форуме были приняты беспрецедентные меры по безопасности профилактики коронавирусной инфекции», — заявил Романов.

Он добавил, что такой подход подчеркивает, насколько сильна российская наука, промышленность. На данный момент важно восстанавливать экономику.

«Многие партнеры, в том числе и Катар, планируют развивать проекты на территории Российской Федерации. Поэтому форум — это площадка роста для Санкт-Петербурга и других российских регионов. Нам важно, чтобы к нам ехали инвесторы, вкладывали деньги, реализовывали важные проекты. Потому что Россия — страна возможностей. Мы открыты к любому конструктивному сотрудничеству», — резюмировал депутат.

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что необходимо восстановить авторитет Всероссийского общества охраны природы. Также нужно создать организацию, которая решала бы проблемы экологии.

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Михаил Романов пмэф регионы пмэф-2021
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