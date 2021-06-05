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02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
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Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
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Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году

Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
pixabay.com  /  Free-Photos

Мировой океан покрывает почти три четверти поверхности земли, дает пищу и работу миллиардам жителей планеты. Но в последние десятилетия он находится на грани экологической катастрофы. Специалисты считают, что сегодня популяций крупных рыб практически полностью уничтожены, а численность коралловых рифов снизилась более чем в два раза. 

Потребительское отношение к водным ресурсам, как к бездонному источнику экономической выгоды, приводит к гибели «колыбели человечества». Обратить внимание на происходящее и привлечь как можно больше людей к их сохранению призывает ООН, используя для этого Всемирный день океанов. В нынешнем году его мероприятия пройдут в онлайн-режиме. 

8 июня Всемирный день океана

В календаре памятных дат этот день появился недавно. Он был учрежден в 2008 году после многолетней дискуссии экологов и представителей Межправительственной океанографической комиссии. Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу, предложенную на встрече глав государств в Рио-де-Жанейро в 1992 году, посвященной проблемам экологии. 

Первый же Всемирный день океанов, состоявшийся в 2009 году, акцентировал внимание на главных задачах, которые беспокоят международное экологическое сообщество. Он прошел под слоганом «Наши океаны, наша ответственность», отмечая, как важно сформировать в современном обществе верное понимание ценности водных ресурсов для человечества. 

Не забирать больше, чем может быть восполнено, защищать и сохранять, чтобы сохранить баланс на Земле, — ежегодно с этими посылами выступают экологи, ихтиологи и просто неравнодушные люди, принимающие участие в просветительских мероприятиях. 

Человечеству нужно пересмотреть отношение к водным ресурсам
pixabay.com  / Pexels

Всемирный день океанов в 2021 году

Представители ООН предлагают новый взгляд на океанические просторы. Не просто вода, а источник жизни. Не просто место рыболовства и судоходства, а источник средств к существованию. Возможно, переосмыслив отношение к водным ресурсам планеты, человечество сможет изменить нынешний потребительский подход к ним на взвешенный и рациональный. 

Чтобы привлечь как можно больше участников, мероприятия переведены в онлайн-формат: создан сайт Всемирного дня океанов и аккаунты в социальных сетях. В прошлом году эти инициативы оказались интересы более 350 тыс. зрителей и более 60 млн пользователей соцсетей. Ожидается, что в нынешнем году количество участников станет больше, так как мероприятия вызывают живой отклик аудитории. 

Одно из самых увлекательных — фотоконкурс, на котором участники представляют самые красивые фотографии морей и океанов. Он был анонсирован еще в прошлом году и собрал работы сотен фотографов со всего мира. Ознакомиться с ними можно в онлайн-режиме, а в праздничный день будут объявлены победители конкурса. 

Еще одно виртуальное событие соберет на одной площадке ведущих экспертов океанографов, представителей международной группы Oceanic Global и специалистов ООН. Готовность принять участие в конференции уже подтвердили 45 спикеров с мировым именем. Они обсудят экологические и экономические проблемы, связанные с устойчивым развитием Мирового океана, снижением негативного воздействия людей на водные ресурсы планеты. И дадут старт Десятилетию науки для обеспечения экологического равновесия, заявленного представителями ООН в июне 2021 года.

Истощение и загрязнение морей ведет к гибели человечества
pixabay.com  / 

От науки к активным действиям 

Для восстановления экологии планеты и сохранения водных ресурсов ученые планируют расширять знания о территории океанского дна, до настоящего времени изученного лишь на 80%. Активную позицию в этом вопросе занимают российские океанографы. 

По словам исполнительно секретаря Океанографической комиссии ЮНЕСКО Владимира Рябинина, человечеству нужна революция в сфере наук об океане. Начало ей уже положено: встреча экспертов 8 июня 2021 года станет одной из ее отправных точек. Другие мероприятия будут нацелены на организацию диалога в международном научном сообществе, привлечение к нему школьников и студентов, а также повышение интереса молодежи к проблемам экологии морей в мире.

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экология океан всемирный день океанов
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