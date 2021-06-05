Мировой океан покрывает почти три четверти поверхности земли, дает пищу и работу миллиардам жителей планеты. Но в последние десятилетия он находится на грани экологической катастрофы. Специалисты считают, что сегодня популяций крупных рыб практически полностью уничтожены, а численность коралловых рифов снизилась более чем в два раза.

Потребительское отношение к водным ресурсам, как к бездонному источнику экономической выгоды, приводит к гибели «колыбели человечества». Обратить внимание на происходящее и привлечь как можно больше людей к их сохранению призывает ООН, используя для этого Всемирный день океанов. В нынешнем году его мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

8 июня Всемирный день океана

В календаре памятных дат этот день появился недавно. Он был учрежден в 2008 году после многолетней дискуссии экологов и представителей Межправительственной океанографической комиссии. Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу, предложенную на встрече глав государств в Рио-де-Жанейро в 1992 году, посвященной проблемам экологии.

Первый же Всемирный день океанов, состоявшийся в 2009 году, акцентировал внимание на главных задачах, которые беспокоят международное экологическое сообщество. Он прошел под слоганом «Наши океаны, наша ответственность», отмечая, как важно сформировать в современном обществе верное понимание ценности водных ресурсов для человечества.

Не забирать больше, чем может быть восполнено, защищать и сохранять, чтобы сохранить баланс на Земле, — ежегодно с этими посылами выступают экологи, ихтиологи и просто неравнодушные люди, принимающие участие в просветительских мероприятиях.

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Всемирный день океанов в 2021 году

Представители ООН предлагают новый взгляд на океанические просторы. Не просто вода, а источник жизни. Не просто место рыболовства и судоходства, а источник средств к существованию. Возможно, переосмыслив отношение к водным ресурсам планеты, человечество сможет изменить нынешний потребительский подход к ним на взвешенный и рациональный.

Чтобы привлечь как можно больше участников, мероприятия переведены в онлайн-формат: создан сайт Всемирного дня океанов и аккаунты в социальных сетях. В прошлом году эти инициативы оказались интересы более 350 тыс. зрителей и более 60 млн пользователей соцсетей. Ожидается, что в нынешнем году количество участников станет больше, так как мероприятия вызывают живой отклик аудитории.

Одно из самых увлекательных — фотоконкурс, на котором участники представляют самые красивые фотографии морей и океанов. Он был анонсирован еще в прошлом году и собрал работы сотен фотографов со всего мира. Ознакомиться с ними можно в онлайн-режиме, а в праздничный день будут объявлены победители конкурса.

Еще одно виртуальное событие соберет на одной площадке ведущих экспертов океанографов, представителей международной группы Oceanic Global и специалистов ООН. Готовность принять участие в конференции уже подтвердили 45 спикеров с мировым именем. Они обсудят экологические и экономические проблемы, связанные с устойчивым развитием Мирового океана, снижением негативного воздействия людей на водные ресурсы планеты. И дадут старт Десятилетию науки для обеспечения экологического равновесия, заявленного представителями ООН в июне 2021 года.

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От науки к активным действиям

Для восстановления экологии планеты и сохранения водных ресурсов ученые планируют расширять знания о территории океанского дна, до настоящего времени изученного лишь на 80%. Активную позицию в этом вопросе занимают российские океанографы.

По словам исполнительно секретаря Океанографической комиссии ЮНЕСКО Владимира Рябинина, человечеству нужна революция в сфере наук об океане. Начало ей уже положено: встреча экспертов 8 июня 2021 года станет одной из ее отправных точек. Другие мероприятия будут нацелены на организацию диалога в международном научном сообществе, привлечение к нему школьников и студентов, а также повышение интереса молодежи к проблемам экологии морей в мире.