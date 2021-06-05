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новостей
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
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Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей

Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
vk.com  /  Радий Хабиров

Санкт-Петербург, 5 июня. Башкирии удалось доказать на ПМЭФ, что мы крутой регион, заявил в беседе с ФАН глава республики Радий Хабиров.

По словам чиновника, на Петербургском международном экономическом форуме в этом году Башкирия заключила соглашений примерно на 120 млрд рублей. Однако, как подчеркнул Хабиров, главное, что регион смог приобрести новых партнеров.

Важной особенностью ПМЭФ глава Башкирии назвал то, что здесь собираются руководители крупных предприятий, банков и регионов РФ. Это дает возможность оперативно решить те вопросы, которые «в текучке» иногда решить не получается.

В качестве примера Хабиров рассказал о переговорах с Россельхозбанком в пятницу. Удалось обсудить пять вопросов, по одному из которых «уже сразу есть движение»: Мелеузовскому молочноконсервному комбинату решением кредитного комитета открыли кредитную линию.

«Нам удалось вновь показать, что мы крутой регион. Мы вошли впервые в пятерку рейтинга АСИ (национальный рейтинг состояния инвестиционного климата — Прим. ФАН) как один из лучших регионов по созданию комфортных условий для роста бизнеса и инвестиций. Сегодня и президент отметил нашу республику, что конечно очень приятно и очень важно. Мы сделали хороший задел. Но впереди много работы. Все что сегодня мы наработали, будем уже реализовывать в виде заводов, фабрик, рабочих мест и так далее», — резюмировал Хабиров.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в рамках ПМЭФ-2021 регион подписал соглашений на 236 млрд рублей. Некоторые из договоров имеют очень важное экономическое значение для региона. К примеру, соглашение в сфере сельского хозяйства, которое в частности касается строительства первого роботизированного предприятия по молочному животноводству.

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Все новости / Экономика / Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
башкирия хабиров пмэф пмэф-2021
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