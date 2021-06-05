Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей

Санкт-Петербург, 5 июня. Башкирии удалось доказать на ПМЭФ, что мы крутой регион, заявил в беседе с ФАН глава республики Радий Хабиров.

По словам чиновника, на Петербургском международном экономическом форуме в этом году Башкирия заключила соглашений примерно на 120 млрд рублей. Однако, как подчеркнул Хабиров, главное, что регион смог приобрести новых партнеров.

Важной особенностью ПМЭФ глава Башкирии назвал то, что здесь собираются руководители крупных предприятий, банков и регионов РФ. Это дает возможность оперативно решить те вопросы, которые «в текучке» иногда решить не получается.

В качестве примера Хабиров рассказал о переговорах с Россельхозбанком в пятницу. Удалось обсудить пять вопросов, по одному из которых «уже сразу есть движение»: Мелеузовскому молочноконсервному комбинату решением кредитного комитета открыли кредитную линию.

«Нам удалось вновь показать, что мы крутой регион. Мы вошли впервые в пятерку рейтинга АСИ (национальный рейтинг состояния инвестиционного климата — Прим. ФАН) как один из лучших регионов по созданию комфортных условий для роста бизнеса и инвестиций. Сегодня и президент отметил нашу республику, что конечно очень приятно и очень важно. Мы сделали хороший задел. Но впереди много работы. Все что сегодня мы наработали, будем уже реализовывать в виде заводов, фабрик, рабочих мест и так далее», — резюмировал Хабиров.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в рамках ПМЭФ-2021 регион подписал соглашений на 236 млрд рублей. Некоторые из договоров имеют очень важное экономическое значение для региона. К примеру, соглашение в сфере сельского хозяйства, которое в частности касается строительства первого роботизированного предприятия по молочному животноводству.