Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире

Санкт-Петербург, 5 июня. Итоги миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса «Спутник V» показали отсутствие летальных исходов.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что летальных исходов не будет и в дальнейшем. Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках ПМЭФ.

«Спутник V» признан специалистами, не только нашими, но и международными, наверное, самым эффективным — 97,6% его эффективность. Я думаю, что на самом деле он и самый безопасный в мире», — сказал российский лидер.

Из побочных явлений «Спутник V» вызывает только немного повышенную температуру, которая появляется в десяти процентах случаев. Российский препарат позволяет переносить болезнь COVID-19 в легкой форме.

Ранее Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП. Объем средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса нового типа в РФ, составил 4,5% ВВП.