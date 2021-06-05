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00:29
Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
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Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире

Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
youtube.com  /  RT на русском

Санкт-Петербург, 5 июня. Итоги миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса «Спутник V» показали отсутствие летальных исходов.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что летальных исходов не будет и в дальнейшем. Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках ПМЭФ.

«Спутник V» признан специалистами, не только нашими, но и международными, наверное, самым эффективным — 97,6% его эффективность. Я думаю, что на самом деле он и самый безопасный в мире», — сказал российский лидер.

Из побочных явлений «Спутник V» вызывает только немного повышенную температуру, которая появляется в десяти процентах случаев. Российский препарат позволяет переносить болезнь COVID-19 в легкой форме.

Ранее Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП. Объем средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса нового типа в РФ, составил 4,5% ВВП.

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путин вакцина Спутник V
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