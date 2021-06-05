Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где рассказал о движении представителей оппозиции в стране.

Оппозиция в России работает открыто, в том числе несистемная, передает TACC слова Путина. Оппозиция при соблюдении закона не мешает развитию страны. Соответствующее заявление в преддверии ПМЭФ сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выход за рамки закона – это мешает развитию [страны], создает неблагоприятный фон», — сказал представитель Кремля журналистам.

Стоит отметить, в прошлом году Путин говорил, что в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, которая не согласна с действующей властью. Несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране.