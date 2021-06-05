Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии

Казань, 5 июня. Состояние двоих пострадавших во время стрельбы в казанской школе все еще оценивается как тяжелое. Этой информацией поделился министр здравоохранения РФ Мурашко.

Сообщается, что позитивная динамика лечения все же присутствует. Мурашко сообщил об этом в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр рассказал, что состояние одного ребенка с огнестрельным ранением и школьника с ранением в нижние конечности оцениваются как тяжелое. Он добавил, что дети в данный момент лежат на контроле в палатах реанимации, пока необходимо наблюдение.

Ранее сообщалось, что 19-летний Ильназ Галявиев отрыл огонь в своей бывшей школе №175 в Казани. В результате происшествия погибли девять человек, среди которых семь детей.