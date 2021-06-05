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Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
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00:29
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Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
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Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии

  /   Обновлено: 05 июня 2021 00:32
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
dvinanews.ru  /  Пресс-центр правительства Архангельской области

Казань, 5 июня. Состояние двоих пострадавших во время стрельбы в казанской школе все еще оценивается как тяжелое. Этой информацией поделился министр здравоохранения РФ Мурашко.

Сообщается, что позитивная динамика лечения все же присутствует. Мурашко сообщил об этом в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр рассказал, что состояние одного ребенка с огнестрельным ранением и школьника с ранением в нижние конечности оцениваются как тяжелое. Он добавил, что дети в данный момент лежат на контроле в палатах реанимации, пока необходимо наблюдение.

Ранее сообщалось, что 19-летний Ильназ Галявиев отрыл огонь в своей бывшей школе №175 в Казани. В результате происшествия погибли девять человек, среди которых семь детей.

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стрельба казань школа
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