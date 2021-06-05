Путин сравнил закон об иноагентах в России и США

Москва, 5 июня. Закон об иноагентах в России намного мягче такого же закона в США.

Российский лидер сравнил законы об иностранных агентах в России и Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов устроил полемику со спикером МИД РФ Марией Захаровой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Журналист поспорил с дипломатом о СМИ-иноагентах и законах на эту тему. Как отметила Захарова, все меры в отношении СМИ-иноагентов Россия принимает симметрично по принципу зеркальности.